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Ребров: Пригласил бы из Динамо нескольких исполнителей, но пока что они ключевые игроки команды

14:26 208 Читати українською
Ребров: Пригласил бы из Динамо нескольких исполнителей, но пока что они ключевые игроки команды
Сергей Ребров / официальный сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о возможном усилении команды из чемпионата Украины.

"Может ли еще кто-то из украинцев усилить Ференцварош? Конечно. Я контактирую с украинскими агентами, слежу за чемпионатом Украины, вижу футболистов, которые прогрессируют. Но не всегда есть возможность подписать того или иного исполнителя.

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Например, из Динамо я бы с удовольствием пригласил нескольких молодых ребят, но сейчас такой возможности нет – все они являются ключевыми игроками своей команды. То же самое могу сказать и о ряде других клубов", – рассказал Ребров в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Напомним, за Ференцварош выступают украинцы Игорь Харатин, Александр Зубков и Даниил Игнатенко.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сергей Ребров Сергей Ребров Трансферы Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош
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