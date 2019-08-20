toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Ребров: Запросив би з Динамо кількох виконавців, але наразі вони ключові гравці команди

14:24 1677 Читать на русском
Ребров: Запросив би з Динамо кількох виконавців, але наразі вони ключові гравці команди
Сергій Ребров / офіційний сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про можливе підсилення команди з чемпіонату України.

"Чи може ще хтось з українців підсилити Ференцварош? Звичайно. Я контактую з українськими агентами, стежу за чемпіонатом України, бачу футболістів, які прогресують. Але не завжди є можливість підписати того чи іншого виконавця.

Ребров: Прихильники Динамо повинні підтримати Михайличенка на посаді головного тренера

Наприклад, з Динамо я б із задоволенням запросив кількох молодих хлопців, але зараз такої нагоди немає – всі вони є ключовими гравцями своєї команди. Те ж саме можу сказати і про ряд інших клубів", – розповів Ребров у коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, за Ференцварош виступають українці Ігор Харатін, Олександр Зубков та Данило Ігнатенко.

Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли

blog_ava
Зінченко відмовився від переходу в Борнмут за 8 млн євро перед трансфером в Манчестер Сіті
13:12
2747
Теги
Динамо Динамо Трансфери Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
24
хв
ЛАСК
22:00
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук