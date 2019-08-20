Ребров: Запросив би з Динамо кількох виконавців, але наразі вони ключові гравці команди

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про можливе підсилення команди з чемпіонату України.

"Чи може ще хтось з українців підсилити Ференцварош? Звичайно. Я контактую з українськими агентами, стежу за чемпіонатом України, бачу футболістів, які прогресують. Але не завжди є можливість підписати того чи іншого виконавця.

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Наприклад, з Динамо я б із задоволенням запросив кількох молодих хлопців, але зараз такої нагоди немає – всі вони є ключовими гравцями своєї команди. Те ж саме можу сказати і про ряд інших клубів", – розповів Ребров у коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, за Ференцварош виступають українці Ігор Харатін, Олександр Зубков та Данило Ігнатенко.

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