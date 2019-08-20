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Ребров: Поклонники Динамо должны поддержать Михайличенко на посту главного тренера

10:39 151 Читати українською
Ребров: Поклонники Динамо должны поддержать Михайличенко на посту главного тренера
Сергей Ребров / официальный сайт Ференцвароша

Бывший тренер киевского Динамо Сергей Ребров прокомментировал изменения на посту главного тренера "бело-синих".

"Это решение президента клуба. Только он и имеет право принимать подобные решения. А все мы, кому не безразлично киевское Динамо, должны принять эту смену тренера и помочь новому наставнику тем, что в наших силах.

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Задача выступать в Лиге чемпионов стоит перед киевским Динамо перед каждым сезоном, и ситуация, когда за три года эта задача не была выполнена, наверное, и привело президента клуба к решению о смене тренера.

В ближайшее время у Динамо не будет матчей уровня Лиги чемпионов, не будет матчей с Шахтером, и этот период команда должна использовать для того, чтобы найти и наладить свою игру под руководством нового главного тренера.

Болельщикам Динамо хочу пожелать терпения – я прекрасно понимаю, что они ждут от команды несколько других результатов, чем те, что есть сейчас", – поделился Ребров в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Михайличенко сменил Хацкевича на посту главного тренера киевского Динамо после вылета "бело-синих" из квалификации Лиги чемпионов от Брюгге.

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Динамо Киев Динамо Киев Сергей Ребров Сергей Ребров Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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