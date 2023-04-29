Наставник Аль-Айна Сергей Ребров может получить награду лучшему наставнику в первенстве за этот месяц.

Профессиональная лига ОАЭ объявила номинантов на награды лучшим тренерам и игрокам чемпионата в апреле.

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Среди них оказался Сергей Ребров, Аль-Айн которого до сих пор претендует на чемпионство, отставая от первого Аль-Ахли Дубай на 3 пункта. Всего команда провела 7 матчей в этом месяце, в которых одержала 3 победы и еще 4 раза разошлись ничьей. Одна из них стала очень болезненной, ведь это был финал Кубка Президента, где после игры началась серия пенальти – Аль-Айн проиграл Шардже.

Напомним, что будущее Сергея Реброва пока остается туманным, ведь контракт наставника завершается уже будущим летом. Специалиста длительное время сватают в сборную Украины.

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