Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров, скорее всего, уже принял решение относительно своего будущего.

Ребров решил продлить контракт с Аль-Айном несмотря на длительные слухи о назначении Сергея Станиславовича на пост главного тренера сборной Украины, сообщил в своем твиттере журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад.

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"Сергей Ребров будет в Аль-Айне еще несколько сезонов", – написал Хамад. Правда, информацию еще не сообщили официально.

Напомним, действующий контракт 48-летнего Реброва с Аль-Айном истекает 30 июня 2023 года.

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