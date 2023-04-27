Ребров не возглавит сборную Украины – журналист сделал громкое заявление относительно будущего наставника
19:24 - Читати українською
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров, скорее всего, уже принял решение относительно своего будущего.
Ребров решил продлить контракт с Аль-Айном несмотря на длительные слухи о назначении Сергея Станиславовича на пост главного тренера сборной Украины, сообщил в своем твиттере журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад.
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"Сергей Ребров будет в Аль-Айне еще несколько сезонов", – написал Хамад. Правда, информацию еще не сообщили официально.
Напомним, действующий контракт 48-летнего Реброва с Аль-Айном истекает 30 июня 2023 года.
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