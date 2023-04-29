Наставник Аль-Айна Сергій Ребров може отримати нагороду найкращому наставнику в першості за цей місяць.

Професіональна ліга ОАЕ оголосила номінантів на нагороди найкращим тренерам та гравцям чемпіонату в квітні.

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Серед них опинився Сергій Ребров, Аль-Айн якого досі претендує на чемпіонство, відстаючи від першого Аль-Ахлі Дубай на 3 пункти. Загалом команда провела 7 матчів у цьому місяці, в яких здобула 3 перемоги та ще 4 рази розійшлись нічиєю. Одна з них стала дуже болючою, адже це був фінал Кубка Президента, де після гри почалась серія пенальті – Аль-Айн програв Шарджі.

Нагадаємо, що майбутнє Сергія Реброва наразі залишається туманним, адже контракт наставника завершується вже майбутнього літа. Фахівця тривалий час сватають у збірну України.

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