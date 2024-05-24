После победы Аталанты над Байером в финале Лиги Европы (3:0) официальный профиль УЕФА в Твиттере опубликовал праздничное изображение, которое вызвало смесь смеха и смущения. В комментарии к публикации организация нахваливала вратаря "богини" Хуана Муссо, который совершил несколько хороших спасений. Но была одна проблема – на опубликованном фото Муссо отсутствовал.

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На ошибку обратил внимание сам Муссо. Он пришёл в комментарии и написал: "Это не я, это Росси". И добавил смеющийся смайлик.

УЕФА осознал свою ошибку и оперативно удалил изображение. Однако к тому моменту этот инцидент уже стал вирусным в социальных сетях.

В сезоне 2023/24 Муссо проиграл конкуренцию за место основного вратаря Марко Карнесекки и продолжил свои выступления в основном только в кубковых турнирах. Росси сыграл за "богиню" в этом сезоне только 6 минут в гостевом матче Лиги Европы с польским Ракувом.