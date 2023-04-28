Кубок Президента ОАЭ, финал

Шарджа – Аль-Айн – 1:1 (по пенальти – 13:12)

Голы: Абдулбасит, 47 – Лаба, 55

Андрей Ярмоленко на финальный поединок Кубка вышел в стартовом составе. Для капитана сборной Украины это была возможность выиграть первый трофей с Аль-Айном. А вот Сергей Ребров мог взять уже третий трофей с командой – в прошлом сезоне украинский тренер привел Аль-Айн к победе в чемпионате ОАЭ и Кубке лиги. В сегодняшнем финале Аль-Айну противостояла Шарджа, в старте которой вышли известные по выступлениям в Европе Мираль Пьянич и Костас Манолас, а в запасе сидел еще один экс-представитель Барселоны – Пако Алькасер. В чемпионате ОАЭ Аль-Айн занимает второе место, Шарджа идет седьмой.

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На экваторе первого тайма Ярмоленко получил болезненный удар по ногам в центре поля. Украинец остался лежать на газоне, но после получения помощи вернулся в игру. Вскоре после этого чуть не забил Манолас – после его удара головой мяч пролетел рядом со штангой. Аль-Айн свой лучший момент создал перед свистком на перерыв. Ярмоленко навесил со штрафного, Лаба головой пробил выше.

На старте второго тайма Ярмоленко после подачи Пьянича выбил мяч на угловой, ставший роковым для Аль-Айна. Босниец подал, Андрей не дотянулся до мяча, а Абдулбасит головой вбил его в сетку. 1:0 на 47-й минуте.

У Ярмоленко был классный шанс, чтобы вывести свою команду вперед. Вингер сборной Украины оказался один на линии штрафной, но в касание пробил выше. На 82-й Андрей пробил с разворота – кипер справился.

А на последних минутах возникли настоящие качели. Сначала Шарджа могла вырвать победу в основное время – каркас ворот и промах с линии вратарской спасли Аль-Айн от поражения на последних минутах. Но и команда Реброва ответила своим ударом в перекладину на 89-й минуте – Паласиос из-за пределов штрафной едва не достиг цели. Как следствие, обладателя Кубка решила серия пенальти.

Ярмоленко бил первый у Аль-Айна и свой удар реализовал. Как и все остальные исполнители в основной серии – 5:5 после 10-ти ударов. Лишь на 9-м ударе Шарджы промахнулся Костас Манолас, проигравший дуэль вратарю. Впрочем, матч-бол Аль-Айн не реализовал – кипер Шарджи тоже оформил первый сейв. Аль-Айну несколько раз откровенно везло, ведь Аль-Хосани был близок к спасению. Игроки Шарджи били куда увереннее. Серия пошла на второй круг, Ярмоленко свой второй пенальти в серии исполнил удачно, после чего едва не промахнулся Алькасер, но мяч от вратаря пересек линию. Драма завершилась со счетом 13:12 в пользу Шарджы – Ребров и Ярмоленко остались ни с чем.

العاشرة للملك بعد ركلات ترجيح ماراثونية..



الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة بفوزه على العين بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بين الفريقين#الشارقة_العين#أغلى_الكؤوس #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/h9KMp4KBpp — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 28, 2023

К слову, Аль-Айн еще сохраняет некоторые шансы на чемпионский титул ОАЭ. За два тура до финиша команда Реброва и Ярмоленко отстает от Аль-Ахли на 3 очка.