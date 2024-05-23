В услугах Кивинды заинтересовался английский Брентфорд, за который выступает украинец Егор Ярмолюк, сообщает Telegram-канал Камон, Плей!

Новый клуб в Украине определился с главным тренером – его расхвалил помощник Реброва

Если клубы смогут договориться, то Даниэль сначала поедет на просмотр, а затем присоединится к Брентфорду Б. Еще один вариант нападающий имеет с МЛС – Шарлотт Индепенденс. Клуб пробовал подписать Кивинду еще зимой, но СК Днепр-1 отказал, поскольку днепряне не хотели прощаться с талантами, имея максимальные цели и задачи на решающую часть сезона.

Отметим, что Кивинда сыграл за СК Днепр-1 12 матчей в этом сезоне, однако не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает нападающего в 300 тысяч евро.

СК Дніпро-1: розпродаж і перебудова під прильотами російських ракет – клуб потрібно терміново рятувати