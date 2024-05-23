Игрок СК Днепр-1 заинтересовал клубы АПЛ и МЛС – один из них уже пробовал оформить трансфер
Нападающий СК Днепр-1 Даниэль Кивинда имеет несколько предложений из-за рубежа.
В услугах Кивинды заинтересовался английский Брентфорд, за который выступает украинец Егор Ярмолюк, сообщает Telegram-канал Камон, Плей!
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Если клубы смогут договориться, то Даниэль сначала поедет на просмотр, а затем присоединится к Брентфорду Б. Еще один вариант нападающий имеет с МЛС – Шарлотт Индепенденс. Клуб пробовал подписать Кивинду еще зимой, но СК Днепр-1 отказал, поскольку днепряне не хотели прощаться с талантами, имея максимальные цели и задачи на решающую часть сезона.
Отметим, что Кивинда сыграл за СК Днепр-1 12 матчей в этом сезоне, однако не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает нападающего в 300 тысяч евро.
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