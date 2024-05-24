Екатерина Монзуль не будет обслуживать футбольный женский турнир Олимпиады-2024 во Франции, как планировалось ранее, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 42-летняя украинка по разным причинам решила распрощаться с судейской карьерой и свое будущее в футболе связывает с ролью наблюдателя арбитража.

К слову, Монзуль 25 мая дебютирует в качестве наблюдателя арбитража в поединке 30-го тура УПЛ между Оболонью и Александрией. В перспективе Екатерина будет представлять Украину в этой роли на международной арене.

Напомним, Монзуль неоднократно признавалась лучшим арбитром Украины. В феврале 2024 года она стала председателем комитета арбитров, который с 2015 года возглавлял итальянец Лучано Лучи. Также Екатерина Монзуль вошла в состав обновленного Исполкома УАФ.

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