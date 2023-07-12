Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировочный лагерь Борнмута. Наставник пообщался с защитником "вишен" Ильей Забарным и сделал совместное фото.

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Пресс-служба английского клуба в своих соцсетях выложила фотографию украинцев, подписав ее: "Специальный гость. Были рады приветствовать тренера сборной Украины Сергея Реброва на сегодняшней тренировке".

Напомним, Забарный, чтобы лучше подготовиться к новому сезону, отказался от участия на Евро-2023, где молодежная сборная Украины дошла до полуфинала, и впервые в истории завоевала право выступать на Олимпийских играх.

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