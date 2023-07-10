"Начало лета было очень хорошим. Я провел время дома со своей семьей и близкими друзьями, по которым очень скучал.

Забарный принял участие в презентации домашней формы Борнмута на новый сезон

Сборной Украины удалось одержать две победы в отборе Евро-2024, а мне – забить первый мяч в национальной команде. Я очень счастлив!

Наша страна очень устала, но народ собран и продолжает борьбу. Для меня каждый матч в сборной – очень эмоциональный момент. Я хочу помогать команде, а все мы стремимся подарить украинцам хотя бы несколько моментов для улыбки", – цитирует Забарного официальный сайт Борнмута.

Напомним, Илья отказался от поездки на молодежное Евро, в котором команда Руслана Ротаня остановилась в шаге от финала. 20-летний защитник решил максимально подготовиться к новому сезону (поскольку в прошлом из-за травмы сыграл лишь в 5 матчах). Кроме того, команду недавно возглавил новый тренер (Андони Ираола) и Забарный хочет как можно лучше зарекомендовать себя перед новым специалистом.

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