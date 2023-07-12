Сергій Ребров вирішив на власні очі побачити підготовчий процес англійського клубу до нового сезону.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров завітав до тренувального табору Борнмута. Наставник поспілкувався з захисником "вишень" Іллею Забарним та зробив спільне фото.

"Наша країна дуже втомилась": Забарний – про війну, Євро-2024 і найемоційніший момент міжсезоння

Прес-служба англійського клубу у своїх соцмережах виклала світлину українців, підписавши її: "Спеціальний гість. Були раді вітати тренера збірної України Сергія Реброва на сьогоднішньому тренуванні".

Нагадаємо, Забарний, аби краще підготуватися до нового сезону, відмовився від участі на Євро-2023, де молодіжна збірна України дійшла до півфіналу, і вперше в історії завоювала право виступати на Олімпійських іграх.

Легенда збірної, воїн ЗСУ і тренер у Німеччині: українські фіналісти Євро-2006 – як склалися їхні долі