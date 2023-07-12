Ребров відвідав тренування Забарного – Борнмут похизувався фото тренера збірної України
Сергій Ребров вирішив на власні очі побачити підготовчий процес англійського клубу до нового сезону.
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров завітав до тренувального табору Борнмута. Наставник поспілкувався з захисником "вишень" Іллею Забарним та зробив спільне фото.
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Прес-служба англійського клубу у своїх соцмережах виклала світлину українців, підписавши її: "Спеціальний гість. Були раді вітати тренера збірної України Сергія Реброва на сьогоднішньому тренуванні".
Нагадаємо, Забарний, аби краще підготуватися до нового сезону, відмовився від участі на Євро-2023, де молодіжна збірна України дійшла до півфіналу, і вперше в історії завоювала право виступати на Олімпійських іграх.
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