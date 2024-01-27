Сергей Ребров совсем не забывает о футболе в периоды длительных пауз.

Главный тренер сборной Украины 27 января посетил лагерь Динамо на зимних сборах в Турции.

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"Сергей Станиславович радостно поздоровался и пообщался с тренерами Динамо, президентом клуба, со всеми своими давними друзьями в родном клубе, поинтересовался тем, как набирают форму динамовские сборники. Динамовцы в свою очередь поздравили Сергея Станиславовича с назначением на новую должность вице-президента и пожелали успехов на посту главного тренера сборной в новом году, году Евро-2024", – сообщает пресс-служба Динамо, публикуя видео встречи.

Напомним, сборная Украины проведет полуфинал плей-офф Лиги наций на поле Боснии 21 марта. В случае успеха "сине-желтые" встретятся с победителем пары Израиль – Исландия в битве за путевку на Евро-2024.

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