Сергій Ребров зовсім не забуває про футбол у періоди тривалих пауз.

Головний тренер збірної України 27 січня відвідав табір Динамо на зимових зборах у Туреччині.

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"Сергій Станіславович радо привітався та поспілкувався з тренерами Динамо, президентом клубу, з усіма своїми давніми друзями в рідному клубі, поцікався тим, як набирають форму динамівські збірники. Динамівці у свою чергу привітали Сергія Станіславовича з призначенням на нову посаду віце-президента Української асоціації футболу та побажали успіхів на посту головного тренера збірної у новому році, році Євро-2024", – повідомляє прес-служба Динамо, публікуючи відео зустрічі.

Нагадаємо, збірна України проведе півфінал плей-офф Ліги націй на полі Боснії 21 березня. У разі успіху "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія у битві за путівку на Євро-2024.

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