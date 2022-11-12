Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе. Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Каких-то 4 дня назад эти команды встречались на том же стадионе Дин Корт (спонсорское название Виталити) в Кубке лиги. Борнмут вынес ливерпульцев 4:1. И хотя на этот раз составы радикально поменялись у обоих соперников, сценарий уверенной победы "вишенки" снова начали писать уверенным почерком. Веселый футбол с первых же минут. "Ириски" огрызнулись (Мопе после паса Грея с левого фланга развернулся и пробил выше), а затем посыпались моменты на ворота команды Лэмпарда.

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Соланке с Таверниером блестяще обостряли, обмениваясь ударами и созданными моментами. Неудивительно, что именно эта парочка организовала первый гол. Соланке пробил, Пикфорд очень неудачно парировал, Миколенко не удержал Таверниера. Виноват Виталий и во втором пропущенном мяче. Биллинг успел пробить с нулевого угла, Таверниер добивал головой, снаряд пролетел всех, а на линии ворот Кифер Мур вколотил в пустые с метра. При этом валлиец еще и влетел в голову Миколенко, который проиграл ему верховую борьбу. Так что в итоге украинца заменили на 29 минуте с подозрением на сотрясение мозга, плюс проблема с плечом.

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Соланке снова вывели на расстрельную позицию. Сантиметры отделили от разгромного счета. Хозяева еще и на пенальти претендовали, когда Таверниера блокировали в штрафной гостей. Борнмут наиграл на впечатляющие 1,54 ожидаемого гола, тогда как у Эвертона показатель xG по итогам первого тайма составлял лишь 0,28. Целых 7 ударов гости позволили сопернику из пределов собственной штрафной. Недопустимая роскошь.

Второй тайм не особо отличался. Эвертон создал первый момент только тогда, когда Онана схватил соперника за шею, судьи зафиксировали фол. Таверниер (дважды), Биллинг и Соланке поочередно расстреливали ворота Пикфорда, который при 2 пропущенных еще и выдал 5 сейвов за 50 минут. Тарковски из пределов вратарской дал выше. Паттерсон издали бахнул над перекладиной. Соланке ответил своим ударом мимо, когда Пикфорд уже было беспомощно проводил мяч глазами.

Еще несколько подач – только таким образом сегодня обостряет Эвертон. А на 68 минуте Борнмут забивает третий. Ливерпульцы откровенно не справляются с быстрыми контратаками соперника. Таверниер простил плохим пасом, но вторая волна принесла стандарт. Кук подал, Энтони расстрелял Пикфорда с убийственного расстояния. После кросса Ивоби все проскочили мимо мяча, а Патерсон с острого угла не занёс в пустые ворота. Биллинг разрезным пасом вывел Соланке на свидание с голкипером. Эвертон спас лишь офсайд, который отменил гол экс-форварда Ливерпуля.

Биллинг перед заменой и овациями стоя успел прорваться в штрафную и очень опасно пробить – минимальный промах. В целом абсолютно справедливая победа хозяев – второе разгромное поражение команды Лэмпарда за несколько дней в противостоянии этих клубов. Борнмут выбирается из границы зоны вылета на 13 место, набирая 16 очков. Эвертон опускается на 17 строчку: 14 баллов снова угрожают борьбой за выживание.

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