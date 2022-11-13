"Уболівальники, безумовно, будуть задоволені матчем проти Аль-Шарджа. Ми приїхали, щоб перемогти, і продовжимо боротися за збереження чемпіонського титулу.

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Я хотів би подякувати вболівальникам Аль-Айна за їхню потужну підтримку до, під час і навіть після закінчення матчу.

Нелегко починати все знову, коли ти пропускаєш на самому початку протистояння. Ми пропустили гол помилково. Перед матчем ми говорили, що наш суперник – сильна команда, яка має чудову лінію нападу", – цитує Реброва прес-служба Аль-Айна.

Нагадаємо, у матчі 10-го туру чемпіонату ОАЕ Ярмоленко і Ко до 88-ї хвилини "горіли" 0:2, однак зуміли забити двічі і врятували нічию. Як наслідок, Аль-Айн у турнірній таблиці з 17 очками йде шостим і відстає від лідера на 5 пунктів.

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