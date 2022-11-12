Аль-Айн Сергея Реброва снова не смог победить в чемпионате, на этот раз спасшись в конце игры с Шарджой. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат ОАЭ 2022/23, 10-й тур

Шарджа – Аль-Айн – 2:2

Голы: Камара, 13, Алькасер, 78 – Рахими, 88, 90

В составе Шарджи из звездных игроков вышел Пако Алькасер, который ранее выступал за Барселону, и Костас Манолас. Миралем Пьянич не попал даже в заявку. Ярмоленко остался в запасе. На старте поединка Аль-Айн пропустил от Камара, который оставил в дураках защитника, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол.

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В середине второго тайма Ярмоленко вышел на поле, но после этого Пако Алькасер удвоил преимущество Аль-Шарджи. Впрочем, Аль-Айн умудрился сравнять счет. На 88 минуте Рахими переправил в ворота скидку Лабы головой. А уже через 2 минуты Рахими получил мяч в штрафной и пробил с разворота, спас команду Реброва от поражения.

Таким образом, Шарджа набрала 20 очков и осталась четвертой, а Аль-Айн с 17 пунктами расположился на 6 позиции.

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