"Лично мне эти упреки не мешают. Я понимаю, в каком направлении мы должны двигаться. Вызываю футболиста в сборную Украины, исходя из того, сколько игроков есть на той или иной позиции. Если мы вызываем 4 игрока на одну позицию, игроков, которых мы не используем, спросят меня: "Зачем вы меня пригласили?" Сейчас есть конкуренция на каждую позицию. У нас есть несколько позиций, на которые мы приглашаем трех исполнителей, на другие – по два. По нашему мнению, очень важно, чтобы они подходили под нашу модель игры.

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Я уверен, что в Украине много игроков, заслуживающих вызова в сборную. Мы много анализируем, смотрим на многие факторы и элементы, которые действительно важны для нашей модели игры. Те люди, которые рассказывают о своих игроках, видят потенциал в них. Все они потенциальные кандидаты. Мы за всеми следим.

К сожалению, за эти полгода мы сыграли только две товарищеские встречи – против Германии и не с национальной сборной в Польше. Каждая игра для нас была решающей, и у нас не было возможности пересмотреть всех игроков, находящихся на радарах сборной Украины. Если мы будем вызывать по 4-5 игроков, просто не было возможности их привлечь.

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Если вы посмотрите на наш календарь, то когда мы собираемся и имеем всего 2-3 дня на полноценную подготовку, играем через два дня на третий – и сборная разъезжается. Нет смысла вызвать 30-35 игроков, когда у тебя нет тренировочного процесса", – цитирует Реброва sport-express.ua.