"Особисто мені ці закиди не заважають. Я розумію, в якому напрямку ми повинні рухатися. Викликаю футболіста до збірної України, виходячи з того, скільки гравців є на тій чи іншій позиції. Якщо ми викликаємо 4 гравців на одну позицію, гравців, яких ми не використовуємо, запитають в мене: "Навіщо ви мене запросили?" Зараз є конкуренція на кожну позицію. В нас є декілька позицій, на які ми запрошуємо трьох виконавців, на інші – по два. На нашу думку, дуже важливо, щоб вони підходили під нашу модель гри.

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Я впевнений, що в Україні багато гравців, які заслуговують на виклик до збірної. Ми багато аналізуємо, дивимося на багато факторів та елементів, які справді важливі для нашої моделі гри. Ті люди, які розповідають про своїх гравців, бачать потенціал в них. Всі вони є потенційними кандидатами. Ми за всіма стежимо.

На жаль, за ці пів року ми зіграли тільки дві товариські зустрічі: проти Німеччини і не з національною збірною в Польщі. Кожна гра для нас була вирішальною, і ми не мали можливості переглянути всіх гравців, які перебувають на радарах збірної України. Якщо ми будемо викликати по 4-5 гравців, елементарно не було можливості їх залучити.

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Якщо ви подивитесь на наш календар, то коли ми збираємось і маємо лише 2-3 дні на повноцінну підготовку, граємо через два дні на третій – і збірна роз'їжджається. Немає сенсу викликати 30-35 гравців, коли в тебе немає тренувального процесу", – цитує Реброва sport-express.ua.