Полузащитник СК Днепр-1 Валентин Рубчинский поделился мыслями, кто из одноклубников мог бы усилить сборную Украины.

"Кто из СК Днепр-1 заслуживает вызова в сборную Украины? Мы уже второй сезон боремся за чемпионство и представительство СК Днепр-1 могло бы быть значительно большим, у нас есть очень хорошие футболисты.

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Я считаю, что это Руслан Бабенко, Александр Филиппов и Алексей Гуцуляк, которые могут создать качественную конкуренцию", – поделился Рубчинский в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что СК Днепр-1 сейчас делит первое место в УПЛ с Кривбассом (по 34 очка). В сборную Украины регулярно вызываются Александр Пихаленок и Александр Сваток.

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