"Если скажу, кто порадовал в этом сезоне, сыграл на своем уровне, то назову почти всю команду. Это, прежде всего, Сваток и Сарапий. Первого вызвали в сборную, за которую он уже играет, а вот почему Ребров не обратил внимание на Сарапия, я объяснить не могу.

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Удивляюсь, почему в сборной нет Бабенко. Рубчинский проводит замечательный сезон. Парень второй год играет на высоком уровне, однако Ротань почему-то не взял его на молодежный чемпионат Европы. Это было непонятно.

Кроме того, Гуцуляк точно стучится в двери сборной. Знаем, что Ребров интересуется Алексеем, звонил Максимову. Ну взял бы и пригласил его на сборы, посмотрел на него в деле. Пусть бы там, на тренировках, посоревновались с Зубковым, и тренеры увидели, кто из них выглядит сильнее. А вообще, думаю, игра, которую СК Днепр-1 показывал, заслуживает того, чтобы из нашей команды в сборную вызывалось больше людей", – сказал Фридман в интервью Українському футболу.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 34 очка (у Кривбасса столько же, но лучше разница по дополнительным показателям).

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