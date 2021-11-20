Аль-Айн под руководством Сергея Реброва на выезде разбил Аль-Джазиру в рамках 10-го тура чемпионата ОАЭ. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат ОАЭ 2021/22, 10-й тур

Аль-Джазира – Аль-Айн – 1:5

Голы: Косанович, 12 – Гуанка, 24, Лаба, 31, (пен.), 49, 90+1, Рахими, 45

Удаление: Аль Аттас, 53 (Аль-Джазира)

Матч начался неудачно для подопечных Реброва – Косанович на 12-й минуте открыл счет во встрече. Впрочем, Гуанка и Лаба уже к 31 минуте вывели Аль-Айн вперед, а Рахими под занавес тайма сделал преимущество убедительным.

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На старте второй половины Лаба забил очень курьезный гол – вратарь вроде бы словил мяч, но выпустил из рук, когда бразилец его перепрыгивал. Аль Аттас через 4 минуты получил вторую желтую и команда Реброва добила обескровленного соперника – Лаба в компенсированное время поставил точку во встрече.

Таким образом Аль-Айн набрал 24 очка и закрепился на первом месте (у команды Реброва еще ни одного поражения в первенстве). Аль-Джазира осталась пятой с 16 пунктами в активе.

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