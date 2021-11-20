Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва на виїзді розтрощив Аль-Джазіру у рамках 10-го туру чемпіонату ОАЕ. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат ОАЕ 2021/22, 10-й тур

Аль-Джазіра – Аль-Айн – 1:5

Голи: Косанович, 12 – Гуанка, 24, Лаба, 31, (пен.), 49, 90+1, Рахімі, 45

Вилучення: Аль Аттас, 53 (Аль-Джазіра)

Матч розпочався невдало для підопічних Реброва – Косанович на 12 хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Втім, Гуанка та Лаба вже до 31 хвилини вивели Аль-Айн вперед, а Рахімі під завісу тайму зробив перевагу переконливою.

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На старті другої половини Лаба забив дуже курйозний гол – воротар начебто зловив м'яч, але випустив з рук, коли бразилець його перестрибував. Аль Аттас через 4 хвилини отримав другу жовту і команда Реброва добила знекровленого суперника – Лаба у компенсований час поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Аль-Айн набрав 24 очки та закріпився на першому місці (у команди Реброва ще жодної поразки у першості). Аль-Джазіра залишилась п'ятою з 16 пунктами в активі.

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