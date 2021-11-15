Украинский специалист признан лучшим тренером первенства в октябре, сообщает пресс-служба Аль-Айна.

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Ребров забирает эту награду в третий раз подряд. В октябре его команда провела 4 матча – 2 победы, ничья и единственное поражение в Кубке, которое не помешало выйти в следующий этап. После 9 туров Аль-Айн возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего конкурента (Аль-Вахду) на 4 очка.

Напомним, контракт Реброва с арабским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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