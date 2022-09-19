"Я думаю, что пока не готов быть функционером. Мне нравится моя работа – работать тренером, работать с футболистами. Сейчас точно нет.

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Хотя если мне скажут, что мне нужно работать в УАФ и я нужен своей стране на этой должности, то, конечно, я подумаю. В зависимости от того кто мне это скажет. Но сейчас мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И я думаю, что я полезен нашей стране тем, чем я занимаюсь сейчас", – сказал Ребров в общем стриме "Футбол 24/24 канал".

Напомним, недавно Печерский районный суд запретил проводить выборы нового президента УАФ. XXV Конгресс УАФ должен был состояться еще 7 марта 2022 года в Днепре, но был перенесен из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на вторую половину сентября. Безальтернативным кандидатом на президентское кресло был действующий руководитель УАФ Андрей Павелко. К слову, ранее СМИ писали о желании Андрея Шевченко побороться за вышеупомянутую должность.

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