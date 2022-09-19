"Кого из УПЛ я хотел бы пригласить в свою команду? Да любого футболиста. Главное в этом чемпионате, в этой стране – адаптироваться.

Ребров передал еще одно авто украинским военным

Важно быть более или менее готовым к такой жаре, к такой влажности. Считаю, что любой игрок из УПЛ, украинец или не украинец, готов играть на этом уровне. Другой вопрос – пойдет ли он сюда или нет.

Как сказал Ярмоленко, играть в 40 градусов непросто. В Европе мало у кого есть такой опыт. В Украине мы никогда не играли в 40 градусов. То же самое в Европе – там игры идут поздно. А тут даже в девять вечера 40 градусов. Проблема также в сильной влажности – через 2-3 минуты ты весь мокрый и эта влажность очень давит на организм", – сказал Ребров в общем стриме "Футбол 24 / 24 канал".

Напомним, в команде Сергея Станиславовича уже выступает один украинец – экс-полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко. Кроме того, Реброву приписывают интерес к защитнику Шахтера Данилу Удоду.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?