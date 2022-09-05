В распоряжение Футбол 24 попало определение Печерского районного суда, датированное 5 сентября 2022 года, в ответ на гражданский иск от Петра Христофоровича Чилиби к УАФ и Всеукраинской спортивной ассоциации ветеранов футбола Украины. Истец требовал признать незаконным и отменить протокол организации и проведения XXV Конгресса Украинской ассоциации футбола. Председательствующий судья Алексей Соколов этот иск удовлетворил.

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"Запретить Общественному союзу "Украинская ассоциация футбола" совершать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ, избрании первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа ", – в частности говорится в определении Печерского райсуда. Его можно обжаловать путем апелляционной жалобы в течение 15 дней со дня провозглашения.

Петр Чилиби – известный в прошлом футболист, защитник одесских Черноморца и СКА, Днепра и запорожского Металлурга 1970-80-х годов. Впоследствии – главный тренер ветеранского клуба Ришелье, многолетний президент Федерации футбола Одесской области.

Напомним, что судьбоносный XXV Конгресс УАФ должен был состояться еще 7 марта 2022 года в Днепре, но его перенесли из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на вторую половину сентября. Безальтернативный кандидат на президентское кресло – действующий руководитель УАФ Андрей Павелко.

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