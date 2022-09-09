Не исключено, что бывший игрок и тренер сборной Украины в будущем будет работать на административной должности. Андрея Шевченко считают одним из потенциальных кандидатов на пост главы УАФ.

"Печерский суд Киева на неделе запретил проводить выборы президента УАФ, поскольку их результаты не будут считаться легитимными. Для чего это было сделано? По сути, для того, чтобы выиграть время, и подготовить конкурента для Андрея Павелко. Не знаю, кто на примете у Коломойского, но у братьев Суркисов есть кандидат.

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У них большие надежды на Андрея Шевченко и его кандидатуру. Они пытаются лоббировать его кандидатуру везде, где можно. Сам Шевченко, насколько я слышал, пока не собирается баллотироваться на пост президента УАФ, но где-то там, наверное, держит в мыслях. Говорят, что он ищет политическую протекцию чуть ли не у самого Зеленского.

По другой версии, УАФ и так не собиралась проводить выборы в сентябре. Под матчи сборной Украины традиционно проводится ежегодное заседание Конгресса УАФ. Рассматривались две даты – 21 и 26 сентября. На одну дату могли приехать представители УЕФА, но представители ФИФА не могли. На другое число – наоборот. Их хотели собрать вместе, чтобы отчитаться и провести выборы с ними.

По моей информации, Андрей Павелко общался с президентом УЕФА. Чеферин не подгоняет и считает, что выборы нужно проводить после завершения войны", – сообщил Игорь Бурбас в эфире Чистий ПІДКАсТ.

Напомним, Андрей Павелко был избран президентом ФФУ (ныне – УАФ) в 2015 году.

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