"Я думаю, що поки не готовий бути функціонером. Мені подобається моя робота – працювати тренером, працювати з футболістами. Зараз – точно ні.

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Хоча, якщо мені скажуть, що мені потрібно працювати в УАФ і я потрібен своїй країні на цій посаді, то, звісно, я подумаю. Залежно від того, хто мені це скаже. Але зараз мені подобається займатися тим, чим я займаюсь. І я думаю, що я корисніший нашій країні тим, чим я займаюсь зараз", – сказав Ребров у спільному стрімі "Футбол 24 / 24 канал".

Нагадаємо, нещодавно Печерський районний суд заборонив проводити вибори нового президента УАФ. XXV Конгрес УАФ мав відбутися ще 7 березня 2022 року у Дніпрі, але його перенесли через повномасштабне вторгнення російських окупантів на другу половину вересня. Безальтернативним кандидатом на президентське крісло був чинний керівник УАФ Андрій Павелко. До слова, раніше ЗМІ писали про бажання Андрія Шевченка поборотися за вищезгадану посаду.

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