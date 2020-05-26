Ребров "маринует" молодежь Ференцвароша, а Харатин и Зубков – в топе рейтинга доверия

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров в выборе основного состава полагается на игроков с опытом.

Соответствующую тенденцию иллюстрирует инфографика игровых минут футболистов "фради" в сезоне 2019/20.

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Игорь Харатин и Александр Зубков имеют очень сильную поддержку тренера. Центрхав одним из немногих наиграл более 3 тысяч минут и оказался на второй строчке "рейтинга доверия". Вингер имеет чуть более скромные показатели, но и он попал в топ-5. А вот молодежь в команде Реброва в основном протирает штаны на скамейке запасных – ни один из игроков в возрасте до 22 лет не сыграл и 500 минут в сезоне.

После 25 туров Ференцварош уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая Фехервар на шесть очков и имея игру в запасе.

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