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Ребров "маринует" молодежь Ференцвароша, а Харатин и Зубков – в топе рейтинга доверия

19:14 55 Читати українською
Ребров "маринует" молодежь Ференцвароша, а Харатин и Зубков – в топе рейтинга доверия
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров в выборе основного состава полагается на игроков с опытом.

Соответствующую тенденцию иллюстрирует инфографика игровых минут футболистов "фради" в сезоне 2019/20.

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Игорь Харатин и Александр Зубков имеют очень сильную поддержку тренера. Центрхав одним из немногих наиграл более 3 тысяч минут и оказался на второй строчке "рейтинга доверия". Вингер имеет чуть более скромные показатели, но и он попал в топ-5. А вот молодежь в команде Реброва в основном протирает штаны на скамейке запасных – ни один из игроков в возрасте до 22 лет не сыграл и 500 минут в сезоне.

После 25 туров Ференцварош уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая Фехервар на шесть очков и имея игру в запасе.

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Теги
Игорь Харатин Игорь Харатин Александр Зубков Александр Зубков Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош
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