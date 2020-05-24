Ребров вынужден давать послематчевые комментарии под открытым небом – суровые реалии карантина

Главному тренеру Ференцвароша Сергею Реброву не пришлось далеко отходить, чтобы проанализировать победу над Дебреценом (2:1).

Украинский специалист дал послематчевый комментарий сразу в технической зоне возле поля.

Ребров оценил выступление Ференцвароша в первой игре после возобновления сезона

Рядом с Ребровым стоял только журналист и несколько фотографов. Такие меры приходится соблюдать, чтобы избежать лишних рисков заражения коронавирусом. Наставник Ференцвароша явно готов к суровым условиям – он спокойно стоял и говорил по-английски в майке, хотя на стадионе дул ветер, который слышно даже по трансляции.

Напомним, на этих выходных Венгрия проводит свои первые матчи после двух месяцев вынужденного перерыва.

Ребров возобновил сезон с неоднозначного камбека – украинцы в тени неожиданного героя и 5 тысяч картонных фанов