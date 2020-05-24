toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД БАВАРИЯ

Ребров вынужден давать послематчевые комментарии под открытым небом – суровые реалии карантина

08:00 35 Читати українською
Ребров вынужден давать послематчевые комментарии под открытым небом – суровые реалии карантина
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Главному тренеру Ференцвароша Сергею Реброву не пришлось далеко отходить, чтобы проанализировать победу над Дебреценом (2:1).

Украинский специалист дал послематчевый комментарий сразу в технической зоне возле поля.

Ребров оценил выступление Ференцвароша в первой игре после возобновления сезона

Рядом с Ребровым стоял только журналист и несколько фотографов. Такие меры приходится соблюдать, чтобы избежать лишних рисков заражения коронавирусом. Наставник Ференцвароша явно готов к суровым условиям – он спокойно стоял и говорил по-английски в майке, хотя на стадионе дул ветер, который слышно даже по трансляции.

Напомним, на этих выходных Венгрия проводит свои первые матчи после двух месяцев вынужденного перерыва.

Ребров возобновил сезон с неоднозначного камбека – украинцы в тени неожиданного героя и 5 тысяч картонных фанов

blog_ava
Бавария разгромила Айнтрахт: неоднозначная перестрелка перед Der Klassiker и австрийская угроза для Украины перед Евро
01:00
184
Теги
Мир Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Шахтер
11:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук