Экс-игроки сборной Украины и Динамо стали жемчужинами экзотической лиги – как найти первый клуб за 2 года

Лукман Аруна и Денис Дедечко освоились в основе ФК Арарат Ереван. Бывшие полузащитники киевского Динамо выиграли от того, что после двухмесячной паузы вернулся чемпионат Армении.

Арарат Ереван, который который после украинца Вадима Лазоренко возглавил экс-нападающий Динамо Москва, Фоджи, Болоньи и сборной России Игорь Колыванов (как тренер выиграл юношеский Евро-2006 U-17), минимально одолел Урарту. Единственный в матче 18 тура гол пришел после атаки экс-динамовцев. Аруна с легкостью вышел из-под прессинга, отрезав нескольких оппонентов, а Дедечко искусно разогнал атаку предголевым пасом. Мог последний и второй мяч забивать, но упустил роскошный момент. К слову, Денис, в активе которого 1 матч за национальную сборную Украины, в текущем сезоне уже положил 4 гола за Арарат. Команда нечужих для нашего футбола полузащитников делит 3-4 места с Алашкертом в чемпионской группе.

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Обращает на себя внимание непростая судьба Лукмана. Бывший игрок сборной Нигерии, который поиграл на Чемпионате мира 2010 против Месси и компании, после вояжа в чемпионат Литвы не мог найти клуб целых 2 года. Куда его только не сватали после ухода из Динамо. Китай, Сербия, Дания, Румыния, Франция, Македония. В последнее время много разговоров было о трансфере в Тунис, его трансфер даже официально объявляли на странице в Фейсбук.

Однако в итоге счетчик игровой практики футболиста так и остановился на нулевой отметке, пока только в марте 2020 года 29-летний нигериец не сыграл свой первый матч за почти 700 дней. В дерби Араратов его клуб крупно уступил лидеру сезона – команде с приставкой "Армения" (0:3). И снова будто какой-то рок: сразу после того матча Лукман сначала сел в запас, а через неделю местное первенство вообще закрыли на 75-дневный карантин.

Пожалуй, мало кто помнит уже, но некогда Аруна выигрывал Чемпионат мира U-17, Кубок и Суперкубок Украины. Довольно результативно поиграл за Монако в первенстве Франции, а наиболее яркий период провел в Киеве, куда перебрался за 1,5 млн евро – 10 забитых мячей, 5 ассистов, групповой раунд Лиги чемпионов, гол Бордо в плей-офф Лиги Европы. После начала периода аренд было уже значительно хуже. Сначала ужгородская Говерла, дальше российский Анжи, казахская Астана, литовская Паланга. Он влип в странную историю с внебрачным ребенком, которого родила украинка, а также внезапно перестал вести свой официальный Инстаграм.

Лукман Аруна – колоритный персонаж. Называл самого себя своим любимым футболистом, требовал зарплату более чем 1 миллион евро, любил и выкладывался на полную ради Семина, потому что это тренер, который улыбается, забивал гол тура в УПЛ, вдохновлял Николая Шапаренко, разговаривал с Андреем Шевченко на "инглиш", наведывался к королевской семье в Нигерии. После Динамо из-за самых разнообразных травм проваливал просмотр за просмотром. Лукман уже пропустил весь сезон 2016/17, не выходив на поле более чем 20 месяцев.

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Переход в Арарат Ереван – шаг вперед по сравнению с аутсайдером литовской лиги. Команда борется за еврокубки, да и само первенство попривлекательнее. Во-первых, здесь гораздо больше денег у владельцев клубов, а бюджеты ведущих клубов впервые достигли 3-4 миллионов евро. Во-вторых, чемпионат Армении поднялся в сезоне 2019/20 к своему рекордному уровню стоимости. Средний игрок теперь стоит 150 тысяч евро, а не 100, как было в предыдущие пиковые периоды. Суммарная стоимость армянской Премьер-лиги превышает литовскую вдвое (37,68 млн евро по версии Трансфермаркт). Самым дорогим во всем чемпионате является именно Аруна (550 тысяч евро).

Кроме Аруны и чемпиона России экс-спартаковца Макеева, здесь играет другой некогда статусный легионер. Йоан Гуффран ранее становился чемпионом Франции из Бордо, выигрывал Чемпионшип в составе Ньюкасла, но дальше была Турция, пауза и теперь Арарат-Армения. Украинцы, к слову, делят шестое место по количеству легионеров. Компанию Дедечко в Арарат Ереван составляет экс-игрок Динамо-2 Иван Спичка. А еще здесь же играет другой бывший защитник дубля киевлян Павел Степанец. Впрочем, футболист, поигравший за молодежные сборные Украины и мечтавший о вызове в национальную, принял российское гражданство, хотя ранее уверял, что не готов на этот "очень тяжелый шаг".

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Экс-защитник Карпат и Мариуполя, Сергей Вакуленко успешно выступает за Арарат-Армения – две подряд сухие победы после перехода в марте, 4-очковое преимущество над вторым местом. Между прочим, воспитанник Шахтера является третьим самым дорогим игроком сезона. Вакуленко оценивается в 400 тысяч евро. Еще один экс-игрок Шахтера Сергей Шевчук феерит за Пюник, где уже отдал 9 голевых передач за текущий сезон (4-й лучший ассистент чемпионата), из которых две – в Лиге Европы. Правда самая титулованная команда Армении своих фанатов в целом не очень радует. Пюник, вице-чемпион прошлого сезона, неожиданно не вошел даже в топ-6 команд, которые будут разыгрывать путевки в еврокубки во второй части розыгрыша.