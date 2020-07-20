toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ

"Ребров хотел бы вернуться в Динамо": Цыганык – о вероятности камбэка легенды киевлян после отставки Михайличенко

20 июля 18:35 - Читати українською
"Ребров хотел бы вернуться в Динамо": Цыганык – о вероятности камбэка легенды киевлян после отставки Михайличенко
Сергей Ребров / фото из открытых источников

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык оценил возможность возвращения Сергея Реброва в Динамо после отставки Алексея Михайличенко.

Как известно, сегодня Динамо уволило Алексея Михайличенко с должности главного тренера. Вместе с наставником в отставку отправлен и его тренерский штаб.

"Сергей Ребров – один из кандидатов на замену Михайличенко. Насколько мне известно, Сергей Станиславович хотел бы вернуться в Динамо и работать на родине, но у него есть действующий контракт с Ференцварошем.

Контакты с ним были, Ребров неоднократно встречался и общался с Суркисом, но конкретных разговоров о возвращении пока не было. Конечно, Ребров выдвинет свои условия и будет требовать усиления – в частности, на позициях форварда, опорного и центрального полузащитников. В свою очередь, Скрипник в случае прихода в Динамо готов работать с теми игроками, которые есть", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Сергей Ребров с 2018 года возглавляет Ференцварош, который второй сезон подряд привел к званию чемпиона Венгрии.

"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко

blog_ava
Воспитанник Шахтера перешел в российский клуб
22 июля
26020
Теги
Главное Динамо Киев Динамо Киев Украинцы за рубежом Алексей Алексей Михайличенко Ференцварош Ференцварош Сергей Сергей Ребров Игорь Цыганык Венгрия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
50
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук