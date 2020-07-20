"Ребров хотел бы вернуться в Динамо": Цыганык – о вероятности камбэка легенды киевлян после отставки Михайличенко

Как известно, сегодня Динамо уволило Алексея Михайличенко с должности главного тренера. Вместе с наставником в отставку отправлен и его тренерский штаб.

"Сергей Ребров – один из кандидатов на замену Михайличенко. Насколько мне известно, Сергей Станиславович хотел бы вернуться в Динамо и работать на родине, но у него есть действующий контракт с Ференцварошем.

Контакты с ним были, Ребров неоднократно встречался и общался с Суркисом, но конкретных разговоров о возвращении пока не было. Конечно, Ребров выдвинет свои условия и будет требовать усиления – в частности, на позициях форварда, опорного и центрального полузащитников. В свою очередь, Скрипник в случае прихода в Динамо готов работать с теми игроками, которые есть", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Сергей Ребров с 2018 года возглавляет Ференцварош, который второй сезон подряд привел к званию чемпиона Венгрии.

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