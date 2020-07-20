"Ребров хотів би повернутися в Динамо": Циганик – про ймовірність камбеку легенди киян після відставки Михайличенка

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик оцінив можливість повернення Сергія Реброва в Динамо після відставки Олексія Михайличенка.

Як відомо, сьогодні Динамо звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. Разом із наставником у відставку відправлений і його тренерський штаб.

"Сергій Ребров – один із кандидатів на заміну Михайличенка. Наскільки мені відомо, Сергій Станіславович хотів би повернутися в Динамо та працювати на батьківщині, але у нього є чинний контракт з Ференцварошем.

Контакти з ним були, Ребров неодноразово зустрічався та спілкувався з Суркісом, але конкретних розмов про повернення поки не було. Звісно, Ребров матиме свої умови та буде вимагати підсилення – зокрема, на позиціях форварда, опорного та центрального півзахисників. У свою чергу, Скрипник у випадку приходу в Динамо готовий працювати з тими гравцями, які є", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Сергій Ребров з 2018 року очолює Ференцварош, який другий сезон поспіль привів до звання чемпіона Угорщини.

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