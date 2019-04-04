Ребров: Ференцварош вылетел из Кубка Венгрии на 7-й минуте матча

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал поражение от Види в матче 1/4 финала Кубка Венгрии.

"Мы проиграли этот матч на седьмой минуте, когда удалили нашего вратаря. В меньшинстве нам было тяжело. Тем не менее, мы создали много голевых ситуаций и имели шансы добиться победы. К сожалению, не получилось. Благодарю игроков за самоотдачу и фанатов за поддержку.

Ференцварош Реброва проиграл Види и вылетел из Кубка Венгрии

Травма Харатина? Посмотрим, что покажет МРТ, но я думаю, что, скорее всего, нос у него сломан. У нас есть и другие проблемы с составом, но, надеюсь, мы сможем преодолеть эту сложную ситуацию. Мы должны готовиться к каждой игре, как к последней.

Еще раз хочется спросить, почему между матчами чемпионата и Кубка пауза всего в два дня? Можно было бы сыграть на день позже, ничего бы не случилось. Мне говорят, что команде, которая готовится к еврокубкам, нужно привыкать к подобному графику. Но, ведь есть реальная возможность дать еще день отдыха! Почему не сделать это, ради здоровья игроков?", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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