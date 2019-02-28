Петряк: В Ференцвароше очень довольны работой Реброва

Испания — 28 фев 20
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Валенсия победила Бетис и стала вторым финалистом Кубка Испании
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Новичок Шахтера Тете стал одним из самых дорогих приобретений "горняков": все топ-трансферы донецкого клубаУкраина — 28 фев 139
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"Це найгірша травма, яку бачив за 30 років кар’єри". Нищівний підкат зруйнував життя талановитішого, ніж Гіггз і БекхемОвертайм — 28 фев 603
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Манчестер Сити утроит прибыли благодаря новому спонсору – Зинченко как часть 4-го самого крутого контракта в историиАнглия — 28 фев 469
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Фулхэм официально уволил Раньери – команду будет тренировать Скотт ПаркерАнглия — 28 фев 142