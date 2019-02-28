Петряк: В Ференцвароше очень довольны работой Реброва

Лидер Ференцвароша Иван Петряк оценил работу Сергея Реброва на тренерском мостике венгерской команды.

"С приходом Сергея Станиславовича стало легче. Я с ним никогда не работал раньше, но, конечно, знал по украинскому чемпионату. Здесь уже стали общаться ближе.

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Он мне постоянно на поле подсказывает. Где надо, и напихает, где надо, и похвалит. Командный футбол у нас стал сильнее, потому что очень много работаем над тактикой. С ребятами общался – они очень довольны Ребровым", – сказал Петряк для Вацко Light.

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