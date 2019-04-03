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Ференцварош Реброва проиграл Види и вылетел из Кубка Венгрии

3 апреля 23:23 28 Читати українською
Ференцварош Реброва проиграл Види и вылетел из Кубка Венгрии
Види – Ференцварош – 2:0

Ференцварош по сумме двухматчевого противостояния уступил Види и покинул розыгрыш Кубка Венгрии

Кубок Венгрии:

Види – Ференцварош – 2:0 (в первом матче хозяева победили 2:1)

Голы: Николов, 58, Миланов, 82

Удаление: Дибус, 8

Команда Сергея Реброва на выезде уступила Види во втором матче розыгрыша Кубка Венгрии. Ференцварош уже на 8-й минуте встречи оказался в меньшинстве, что и повлияло на счет отчетной встречи. Хозяева отличилися дважды во втором тайме и сняли все вопросы о победителе в этом двухматчевом противостоянии. В итоге Види победил Ференцварош с общим счетом 4:1

Петряк: В Ференцвароше очень довольны работой Реброва

Отметим, что украинцы Игорь Харатин и Иван Петряк вышли в стартовом составе своей команды и сыграли все 90 минут. К слову, Ференцварош пока лидирует в венгерском первенстве.

Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Види Види
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