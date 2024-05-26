В рамках воскресной программы 38-го тура Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24",

Чемпионат Испании 2023/24, 38-й тур

Хетафе – Мальорка – 1:2

Голы: Альварес, 48 – Мурики, 90, Маффео, 90+3

Лас-Пальмас – Алавес – начало в 17:15

Сельта – Валенсия – начало в 17:15

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Матч в Мадриде между Хетафе и Мальоркой не имел турнирного значения, поэтому команды играли в свое удовольствие. Хозяева вышли вперед в начале второго тайма усилиями Гастона Альвареса – его гол был единственным до конца основного времени. Впрочем, на 73-й минуте произошел эпизод, который сломал Пепе Бордаласу всё.

Голкипер Сория вышел на перехват и столкнулся с Лариным, ударившись головой об газон при приземлении. На поле сразу же выбежали медики, а затем на поле выехала и карета скорой. Жуткая тишина на Колосеуме длилась 10 минут, но завершилась счастливо – вратарь пришел в себя. Его заменил Фусато.

Шокированные футболисты Хетафе довольно быстро пропустили два гола. На 90-й минуте счет сравнял Мурики, а на 90+3-й Маффео вывел Мальорку вперед – 1:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Балеарцы празднуют победу в последнем туре Ла Лиги.

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