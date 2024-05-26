В поединке 30-го тура между СК Днепр-1 и Черноморцем было сразу несколько спорных эпизодов.

СК Днепр-1 в своем Telegram-канале выложил видео, в котором выделил сразу 3 момента, в которых арбитр мог назначать пенальти в ворота Черноморца, но не сделал этого.

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"Спасибо команде и тренерскому штабу, что смогли собраться и победить даже после того, как нам не дали пробить ни одного из трех, почти стопроцентных пенальти", – говорится в заметке под видео.

Заметим, что даже это не помешало днепрянам победить Черноморец (2:0) благодаря голам Очеретько и Третьякова. СК Днепр-1 занял четвертое место в УПЛ, набрав в целом 52 очка.

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