Ребров: Ференцварош вилетів з Кубка Угорщини на 7-й хвилині матчу

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував поразку від Віді в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Угорщини.

"Ми програли цей матч на сьомій хвилині, коли вилучили нашого воротаря. У меншості нам було важко. Проте, ми створили багато гольових ситуацій і мали шанси досягнути перемоги. На жаль, не вийшло. Дякую гравцям за самовіддачу і фанатам за підтримку.

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Травма Харатіна? Подивимося, що покаже МРТ, але я думаю, що, швидше за все, ніс у нього зламаний. У нас є й інші проблеми зі складом, але, сподіваюся, ми зможемо подолати цю складну ситуацію. Ми повинні готуватися до кожної гри, як до останньої.

Ще раз хочеться запитати, чому між матчами чемпіонату і Кубка пауза всього у два дні? Можна було б зіграти на день пізніше, нічого б не сталося. Мені кажуть, що команді, яка готується до єврокубків, потрібно звикати до подібного графіка. Але є реальна можливість дати ще день відпочинку! Чому не зробити це, заради здоров'я гравців?", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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