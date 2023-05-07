ОАЭ, 25 тур

Аль-Васл – Аль-Айн 2:3

Голы: Диалло, 4, Лима, 90 (п) – Мхаммед, 53,72

Сегодня команда украинцев очень неудачно начала игру против соседа в турнирной таблице – Аль-Васл уже на 5-й минуте открыл счет. Проигрывать никак было нельзя, ведь тогда Аль-Айн досрочно выбывал из борьбы за чемпионство. Могло не хватить даже победы.

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На 28-й минуте Васильевич оставил свою команду в меньшинстве. В первом тайме подопечные Реброва не смогли воспользоваться численным преимуществом, но все удалось после перерыва. Героем стал Мохаммед, оформивший дубль. Интересно, что первому мячу хавбека почти помешал Ярмоленко, но Андрей успел вовремя пригнуться – иначе мог совершить сейв.

На последней минуте основного времени Аль-Васл отыгрался благодаря пенальти, на несколько минут выбросив Аль-Айн из борьбы за чемпионство. Однако команда Реброва выцарапала победу, забив еще раз на 90+12. Этот камбэк оказался напрасным, ведь Аль-Ахли тоже выиграл и досрочно стал чемпионом. В последнем туре Аль-Айн может догнать лидера по очкам, но не имеет шансов опередить из-за худших дополнительных показателей (поражения в очных матчах).

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