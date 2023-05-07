ОАЕ, 25 тур

Аль-Васл – Аль-Айн 2:3

Голи: Діалло, 4, Ліма, 90 (п) – Мхаммед, 53,72, Сантос, 90+12

Сьогодні команда українців дуже невдало почала гру проти сусіда в турнірній таблиці – Аль-Васл вже на 5-й хвилині відкрив рахунок. Програвати ніяк не можна було, адже тоді Аль-Айн достроково вибував із боротьби за чемпіонство. Могла не влаштувати навіть перемога, що, зрештою, і сталося.

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На 28-й хвилині Васільєвіч залишив свою команду в меншості. У першому таймі підопічні Реброва не змогли скористатися чисельною перевагою, зате все вдалося після перерви. Героєм став Мохаммед, який оформив дубль. Цікаво, що першому м'ячу хавбека майже завадив Ярмоленко, але Андрій встиг вчасно пригнутися – інакше міг здійснити сейв.

На останній хвилині основного часу Аль-Васл відігрався завдяки пенальті, на кілька хвилин викинувши Аль-Айн з боротьби за чемпіонство. Однак команда Реброва видряпала перемогу, забивши ще раз на 90+12. Цей камбек виявився марним, адже Аль-Ахлі також виграв і достроково став чемпіоном. В останньому турі Аль-Айн може наздогнати лідера за очками, але не має шансів випередити через гірші додаткові показники (поразки в очних матчах).

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