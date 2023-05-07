Ньюкасл дома уступил Арсеналу (0:2) в центральном матче 35 тура АПЛ. Отчет об игре и действиях Александра Зинченко читайте на "Футбол 24".

Арсенал сказочно завершил адский дебют

Арсенал за апрель потерял много очков, проиграл решающий матч Манчестер Сити и снизил свои шансы на чемпионство до минимума. Однако на неделе "канониры" разбили Челси и восстановили веру в успех. Сегодня команду Артеты ждала сложная битва с Ньюкаслом, который также превосходит все ожидания, сражаясь за Лигу чемпионов.

Арсенал победил Челси и вернул лидерство – Зинченко помог с двумя голами и привез один, Мудрик дал три паса под удар

Ньюкасл берет хорошей организацией игры и высокой интенсивностью. Арсенал сразу ощутил мощный прессинг. Хозяева каждую потерю соперника превращали в момент. Мёрфи уже на первой минуте пробил в штангу, а Жоэлингтон после хитрого розыгрыша углового чуть не заработал пенальти (арбитр назначил, VAR помог отменить).

Казалось, Арсенал плывет под таким давлением. Сложно было даже перейти центр поля. Впрочем, первая же атака гостей стала результативной. Эдегор за пределами штрафной получил несколько лишних мгновений и положил мяч точно в угол. Так нелогично кончилась 15-минутка доминирования Ньюкасла.

Голкиперы сборной Англии в огне

Дальше пошла яркая игра на встречных курсах. Обе команды смело прессинговали, не боясь ошибиться. Это открывало много пространства за спинами защитников. В таком режиме разгулялся Эдегор, который и сам остро бил, и вывел один на один с голкипером Мартинелли. Потом и Сака вышел на свидание с Поупом. Вратарь Ньюкасла все эти дуэли выиграл.

На другом конце поля отлично действовал Рамсдейл. Вратарь Арсенала потянул сложный удар Уиллока, а в других ситуациях хорошо читал игру и выходил на перехваты. В начале второго тайма он парировал удар в упор от Шера. Солидное противостояние голкиперов сборной Англии. Поуп засиял немного ярче, чудом помешав Эдегору оформить дубль.

Ни Арсенал, ни Ньюкасл даже не думали останавливаться и обменялись попаданиями в каркас. Исак головой замкнул подачу – штанга, Мартинелли подкрутил в дальний угол – перекладина. Арсенал вышел победителем из этого сражения. Кто-то скажет везение, кто-то – чемпионский характер. Мартинелли убежал по флангу и прострел вдоль ворот, а Шер срезал мяч в сетку.

"Канониры" набрали 81 очко и сократили отставание от Манчестер Сити до минимума. Правда, у Пепа один матч в запасе. Ньюкасл остался третьим с 65 баллами.

Штанги спасли репутацию Зинченко

Александр Зинченко традиционно вышел на левом фланге защиты Арсенала. Лондонцы не имели возможности долго разыгрывать мяч и страдали под прессингом, поэтому Саша реже смещался в опорную зону. Украинец все равно активно помогал в подготовке атак и отдал шесть передач в финальную треть.

А вот в обороне снова возникли проблемы. Зинченко моментами не успевал за темпом Ньюкасла и терялся позиционно. Мёрфи и Триппьер с помощью Жоэлингтона постоянно нагружали его зону. Требовалось сохранять концентрацию в переходных фазах и качественно защищаться один в один. Это слабые стороны Александра.

Уже на первой минуте украинец ошибся при простреле. В собственной штрафной оставил свободного Мёрфи – оппонент пробил в дальнюю штангу.

В начале второго тайма Зинченко еще раз проиграл позицию Мёрфи. Саша запустил соперника себе за спину, потом не сумел грамотно встретить, а дальше вообще упал, позволив Джейкобу сделать выверенную передачу. Исак завершил эпизод ударом в штангу.

Удалось отскочить, повезло. Хотя эти неудачные действия могли гораздо дороже стоить Арсеналу. Артета учится на своих ошибках. Помня матч с Ливерпулем, Микель решил не затягивать и снял Зинченко на 60-й минуте. Правильное решение.

Зинченко получил средние оценки от статистических порталов: SofaScore – 6.8, WhoScored – 6.9, FotMob – 7.1. У него три удачных выноса головой и один перехват.