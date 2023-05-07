Команда, за которую выступает Владислав Кочергин, упустила шанс досрочно гарантировать титул в своем матче. Ракув сенсационно проиграл Короне. Все решил пенальти, который привез украинский легионер. Кочергин опрометчиво сыграл рукой в своей штрафной.

Лэмпард придумал план и оценил Мудрика – украинца сравнили с суперзвездой АПЛ, что ждет Михаила с новым тренером

Однако празднование отсрочили всего на несколько часов. Легия также не смогла сохранить интригу, проиграв Погони. Следовательно, за три тура до завершения сезона преимущество Ракува над преследователями из столицы составляет 11 очков, которые невозможно отыграть.

Владислав Кочергин завоевал второй трофей в своей карьере. Первым был Кубок Польши, который он выиграл в составе Ракува в прошлом году.