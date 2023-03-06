ОАЭ, Кубок Президента, четвертьфинал

Аль-Ахли Дубай – Аль-Айн – 0:2

Голы: Паласиос, 7, Лаба, 80 (пен.)

Удаление: Насер, 78 (ААД)

Аль-Айн выиграл 6 подряд туров чемпионата, а сегодня разобрался с Аль-Ахли, который как раз возглавляет лигу. Андрей Ярмоленко до сих пор травмирован, поэтому ожидаемо не попал даже в заявку.

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Подопечные Реброва открыли счет уже на 7-й минуте встречи. Вратарь и защитники не смогли перехватить прострел Рахими, а вот Матиас Паласиос в акробатическом прыжке до мяча дотянулся. Аль-Айн спокойно вытерпел до концовки, когда нанес сопернику контрольный удар. Голкипер Аль-Ахли "срубил" реактивного Рахими, который уже пробросил себе на пустые ворота – прямая красная и пенальти. У Лаба не было никаких проблем с резервистом.

2:0 – Аль-Айн дополнил отличную форму в чемпионате выходом в полуфинал Кубка Президента, который клуб не выигрывал с 2018 года.

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