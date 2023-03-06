ОАЕ, Кубок Президента, чвертьфінал

Аль-Ахлі Дубай – Аль-Айн – 0:2

Голи: Паласіос, 7, Лаба, 80 (пен.)

Вилучення: Насер, 78 (ААД)

Аль-Айн виграв 6 поспіль турів чемпіонату, а сьогодні розібрався зі Аль-Ахлі, який якраз очолює лігу. Андрій Ярмоленко досі травмований, тому очікувано не потрапив навіть до заявки.

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Підопічні Реброва відкрили рахунок вже на 7-й хвилині зустрічі. Воротар та захисники не змогли перехопити простріл Рахімі, а от Матіас Паласіос в акробатичному стрибку до м'яча дотягнувся. Аль-Айн спокійно витерпів до кінцівки, коли завдав супернику контрольного удару. Голкіпер Аль-Ахлі "зрубав" реактивного Рахімі, який вже прокинув собі на порожні ворота – пряма червона та пенальті. Лаба не мав жодних проблем з резервістом.

2:0 – Аль-Айн доповнив чудову форму в чемпіонаті виходом до півфіналу Кубка Президента, який клуб не вигравав з 2018 року.

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