Ребров – о победе над Уйпештом: Мне не понравилось, как болельщики свистели нам во втором тайме

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился своими впечатлениями от матча против Уйпешта в 9-м туре чемпионата Венгрии.

"Мы знаем, что этот матч очень много значил для наших болельщиков, и мы набрали три важных очка. Я не доволен нашей атакующей игрой, мы были зажаты конечным результатом и создали очень мало голевых моментов. Некоторые игроки вернулись из своих национальных сборных не в 100 % готовности.

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Мне не очень понравилось, как болельщики свистели нам во втором тайме, мы и сами понимаем, что есть куда улучшать игру, но, повторюсь, очень важным был результат", – цитирует Реброва официальный сайт клуба из Будапешта.

Напомним, подопечные Сергея Реброва минимально одолели Уйпешт (1:0), что позволило им подняться на второе место в турнирной таблице. К тому же, в Ференцвароша есть игра в запасе.

Отметим, что в следующем Ференцварош сойдется в очном противостоянии с лидером турнирной таблицы – Фехерваром, за который выступает Иван Петряк.

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