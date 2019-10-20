Ребров – про перемогу над Уйпештом: Мені не сподобалося, як уболівальники свистіли нам у другому таймі

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився своїми враженнями від матчу проти Уйпешта в 9-му турі чемпіонату Угорщини.

"Ми знаємо, що цей матч дуже багато означав для наших уболівальників, і ми набрали три важливі очки. Я не задоволений нашою атакуючої грою, ми були затиснуті кінцевим результатом і створили дуже мало гольових моментів. Деякі гравці повернулися зі своїх національних збірних не в 100% готовності.

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Мені не дуже сподобалося, як уболівальники свистіли нам у другому таймі, ми і самі розуміємо, що є куди покращувати гру, але, повторюся, дуже важливим був результат", – цитує Реброва офіційний сайт клубу з Будапешта.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва мінімально здолали Уйпешт (1:0), що дозволило їм піднятися на друге місце в турнірній таблиці. До того ж, у Ференцвароша є гра в запасі.

Зазначимо, що в наступному Ференцварош зійдеться в очному протистоянні з лідером турнірної таблиці – Фехерваром, за який виступає Іван Петряк.

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