Ребров рассказал о главных трудностях в работе тренера

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о наиболее непростых моментах в работе с футбольной командой.

"Профессиональные спортсмены жертвуют своим здоровьем после окончания карьеры, это не секрет. Этот путь достаточно сложный, но интересный.

Ференцварош Реброва сыграл вничью в дерби с Гонведом

Работа тренером более энергозатратная, больше готовишься, думаешь. Возможно, физически не так много тратится сил, но эмоционально после матча ты всегда истощен. Нужно подзаряжаться дома. В команде 30 человек, из них 15 – разных национальностей, нужно найти правильный подход к каждому", – рассказал Ребров в эфире 1+1.

Напомним, в прошлом сезоне украинский специалист вместе с Ференцварошем завоевал титул чемпиона Венгрии.

Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в Естонії