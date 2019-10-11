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Ребров рассказал о главных трудностях в работе тренера

18:20 46 Читати українською
Ребров рассказал о главных трудностях в работе тренера
Сергей Ребров / Фото AFP

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о наиболее непростых моментах в работе с футбольной командой.

"Профессиональные спортсмены жертвуют своим здоровьем после окончания карьеры, это не секрет. Этот путь достаточно сложный, но интересный.

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Работа тренером более энергозатратная, больше готовишься, думаешь. Возможно, физически не так много тратится сил, но эмоционально после матча ты всегда истощен. Нужно подзаряжаться дома. В команде 30 человек, из них 15 – разных национальностей, нужно найти правильный подход к каждому", – рассказал Ребров в эфире 1+1.

Напомним, в прошлом сезоне украинский специалист вместе с Ференцварошем завоевал титул чемпиона Венгрии.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров
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